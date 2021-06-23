В Севастополе за сутки выявили 81 заражение коронавирусом

В Севастополе продолжает расти количество инфицированных коронавирусом в сутки. По данным на 23 июня зафиксирован 81 новый случай. Умерли два человека в возрасте 65 и 89 лет. После выздоровления выписаны 60 человек.

Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 868 человек. В настоящий момент выздоровели 14 354 человека, 714 умерли.

На сегодняшний день прививку сделали 76 373 человека. Второй этап вакцинации прошли 63 586 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».