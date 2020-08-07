В Севастополе за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

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Фото: pixabay.com

11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Такие данные приводит пресс-служба Правительства города на утро 7 августа.

Среди заболевших – девять местных жителей и двое приезжих. Диагноз также подтвердили у роженицы.

Напомним, после двух положительных тестов на COVID-19 женщину вместе с ребенком отправили в инфекционную больницу, где ей оказывают всю необходимую медпомощь. В роддоме провели санобработку, а также ввели строгий эпидрежим.

Также, по сообщению пресс-службы правительства, семь человек выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 371 случай заболевания коронавирусом.  На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 44 человека. Выздоровели 306 человек, 11 человек умерло.  

В инфекционной больнице под наблюдением находятся 189 человек, в горбольнице № 9 – 108. Под наблюдением по месту жительства – 244 человека.  

В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». 

В конце сообщения пресс-служба Правительства Севастополя также подчеркнула необходимость соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Местные власти просят не забывать о социальной дистанции, а по возможности – избегать мест массового скопления людей. 

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