В Севастополе за сутки выявлено 137 новых случаев коронавируса

За сутки в Севастополе выявлено ещё 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Данные на 15 декабря сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли 6 человек в возрасте от 40 до 87 лет.

Выписались после выздоровления 159 человек.

Общие данные по заболеваемости новой инфекцией за всё время пандемии сообщили в Роспотребнадзоре: в нашем городе COVID-19 заболели 51433 человека, выздоровели 47784 человека, 1790 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. На утро 15 декабря первую прививку сделали 263 783 человека, вторую – 244 585 жителей. Как уточнили в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.