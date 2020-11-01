В Севастополе за сутки заболел коронавирусом 81 человек, 1 умер

Фото: Pexels

В Севастополе по состоянию на утро 1 ноября зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе Правительства города. 20 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 61 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 15 лет до 91 года.

Умерла 59-летняя женщина.

Также 29 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2478 человек. В настоящий момент выздоровели 1623 человека, 69 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 272 человека: 138 — в инфекционной больнице , 133 — в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 43 пациента, на амбулаторном лечении — 498 человек.

Под наблюдением находится 577 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».