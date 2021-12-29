В Севастополе за сутки заболел коронавирусом ещё 51 человек

За сутки в Севастополе заболел коронавирусом ещё 51 человек, умерли 5 человек в возрасте от 53 до 94 лет. Выписались после выздоровления 87 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В общей сложности, как уточнили в Роспотребнадзоре, за время всей пандемии в Севастополе заболели новой инфекцией 52 602 человека, выздоровели 49 764 человек, 1 835 умерли.В городе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». На утро 29 декабря первую прививку сделали 273 662 человека, вторую – 259 607 жителей региона. Как уточнили в Севздраве, случаи осложнения после вакцинации от COVID-19 не выявлены.