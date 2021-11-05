В Севастополе за сутки заболели коронавирусом 354 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом 354 человек. Данные на утро 5 ноября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 14 человек в возрасте от 50 до 94 лет.

Выписались после выздоровления 267 человек.

В Роспотребнадзоре предоставили общую статистику за время всей пандемии. В нашем городе новой инфекцией заболели 40 787 человек, выздоровели 34 300 человек, 1 418 умерли.

Сейчас продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Как сообщает Севздрав, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.