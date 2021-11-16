В Севастополе за сутки заболели коронавирусом ещё 347 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 347 человек. В региональном Правительстве сообщили свежую статистику на 16 ноября. Умерли 9 человек в возрасте от 56 до 85 лет.

Выписались после выздоровления 541 человек.

В городе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 16 ноября первую прививку сделали 216 421 человек, вторую – 180 334 жителя региона. Как уточнили в Севздраве, случаи осложнения после вакцинации от COVID-19 в регионе не выявлены.

Правительство страны определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. В Севастополе это примерно 328 тысяч человек. В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

В общей сложности, как уточнили в Роспотребнадзоре, за время всей пандемии в Севастополе заболели новой инфекцией 44 661 человек, выздоровели 37 061 человек, 1 540 умерли.