В Севастополе за сутки заболели коронавирусом ещё 354 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 354 человек. Свежую статистику на 7 ноября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

Выписались после выздоровления 479 человек.

В Роспотребнадзре сообщили обобщённые данные за время всей пандемии коронавируса в нашем городе: новой коронавирусной инфекцией заразились 41 490 человек, к сегодняшнему дню выздоровели 35 029 человек, 1 447 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развернуты мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Как уточняют в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

На утро 7 ноября первую прививку сделали 199 758 человек, вторую – 164 762 жителя.