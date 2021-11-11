В Севастополе за сутки заболели коронавирусом ещё 356 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 356 человек. Данные по состоянию на утро 11 ноября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.

Выписаны после выздоровления 199 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточненную статистику заболеваемости за всё время пандемии: в нашем городе заболели новой коронавирусной инфекцией 42 907 человек, выздоровели 35 623 человека, 1 495 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. На утро 11 ноября первый компонент получили 207 727 человек, второй — 171 814 жителей региона. В Севздраве уточняют, что случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.