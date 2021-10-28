В Севастополе за сутки зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Севастополе за сутки COVID-19 обнаружен у 345 человек, передает пресс-служба правительства города.

За сутки в Крыму зафиксирован новый антирекорд заражений COVID-19 За этот период зарегистрирован не только антирекорд по числу заболевших, но и максимум по числу смертей пациентов с COVID-19. Так, от осложнений инфекции умерли 28 человек в возрасте от 62 до 85 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 37 987 человек, выздоровели 32 340 человек, 1 327 человек не смогли справиться с болезнью.