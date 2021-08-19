В Севастополе за сутки зафиксировано 229 новых случаев заражения COVID-19. Данные по состоянию на 19 августа сообщили в пресс-службе Правительства города. Шесть человек в возрасте от 64 до 83 лет умерли.

Под наблюдением врачей – 704 человека. Они контактировали с людьми, заболевшими коронавирусом, но диагноз у них самих не подтверждён.

После выздоровления выписаны 159 человек.

Всего за время пандемии в нашем городе заболели новой инфекцией 24 750 человек, выздоровели 20 877 человек, 962 умерли.

В Севастополе продолжается прививочная кампания – на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 127 065 человек, второй – 114 033 жителя. Как уточняют в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в специально оборудованных пунктах в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».