В Севастополе за сутки зарегистрировали 171 новый случай COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрировали 171 новый случай заболевания COVID-19. Семь пациентов в возрасте от 32 до 94 лет умерли. Такую информацию озвучили в пресс-службе городского Правительства.

Под наблюдением находится 709 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего с начала 2020 года в Севастополе зарегистрировали 21 297 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 502 человека. Их них 168 – за последние сутки. 869 пациентов умерли.

В городе продолжается прививочная кампания по вакцинации против COVID-19. Первый компонент получили 119 856 человек, второй–100 183.

Сделать прививку местные жители могут в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные прививочные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».