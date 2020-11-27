В Севастополе за сутки зарегистрировано 58 случаев COVID-19 и две смерти

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Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе COVID-19 подтвердился у 58 человек за минувшие сутки, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму зарегистрировано 218 новых случаев COVID-19 и семь смертей за сутки «16 новых заболевших были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении», — уточнили в сообщении.

За сутки также скончались двое мужчин с подтвержденным COVID-19 в возрасте 68 и 75 лет. Всего с начала года скончались 114 человек.

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