В Севастополе за время пандемии выросло число мошенничеств – Гищенко

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Отчёт Управления Министерства внутренних дел России по Севастополю вызвал у депутатов Законодательного собрания города немало вопросов. Озвученный 30 марта на очередной парламентской сессии доклад начальника ведомства Павла Гищенко, в котором озвучивались основные показатели минувших двух годов, привёл к неутешительным выводам – в городе растёт число совершаемых преступлений. Самый значительный скачок наблюдается в IT-сфере.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник УМВД России по Севастополю: «В частности, в Севастополе в несколько раз возросло количество преступлений с использованием компьютерных и информационных технологий. Сложившиеся в 2020 году обстоятельства социально-экономического характера, вызванные пандемией, создали дополнительные условия для усиления данного вида криминальной активности».

Также большой рост наблюдался в плане угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. В основном такие преступления совершаются на почве алкогольного опьянения и бытовых конфликтов. Однако правоохранителям удалось предотвратить большинство из них.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник УМВД России по Севастополю: «В результате сократилось число таких особо тяжких преступлений против личности как убийство и угроза убийством. Превентивные меры привели к положительному эффекту, у нас на 17% снизилось количество самых тяжелых преступлений».

Улучшились показатели выявляемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – на 39%. Что характерно, подавляющее большинство запрещенных препаратов и сырья для них не завозились с материка, а производились на территории полуострова.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник УМВД России по Севастополю: «Рост вызван выявлением запрещенной деятельности трёх нарколабораторий, а также 5 интернет-магазинов. Проведено значительное количество оперативно-розыскных мероприятий по изобличению преступной деятельности. И так далее. Скажу точно – около 30 килограммов наркотических средств изъято только в прошлом году».