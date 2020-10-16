В Севастополе заасфальтируют грунтовую дорогу к дому 98-летней ветерана ВОВ

Севастополь, 16 октября — АиФ-Крым.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что дорога к дому 98-летней ветерана ВОВ Анна Калгановой будет заасфальтирована в ближайшее время.

Внимание властей к судьбе пенсионерки привлекли сообщения в СМИ. Пожилая женщина живет в Инкермане на улице Шатурской. По грунтовой дороге, ведущей к ее дому, не может проехать машина скорой помощи. Требовалось всего 150 метров асфальта, что ветеран была обеспечена медицинской помощью. В прошлом году она пережила перелом шейки бедра и инсульт и с тех пор не встает с кровати. Родственники и соседи Анны Колгановой безуспешно пытались добиться решения проблемы, пока к истории не привлекли СМИ.

После выхода телесюжета ситуацией заинтересовались следователи. СК РФ по республике Крым начал процессуальную проверку сведений о бездействии уполномоченных служб.