В Севастополе задержали чиновника Роспотребнадзора

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю

В Севастополе задержали чиновника по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю уточнили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета, сотрудник Роспотребнадзора предложил индивидуальному предпринимателю за 30 тысяч рублей решить вопрос о прекращении проверки. Она проводилась из-за нарушений, допущенных при работе в арендуемом баре «Екатерина» в Севастополе. Также злоумышленник пообещал, что платить штрафы не придётся.

Проверка не находилась в производстве конкретно этого сотрудника, и была приостановлена не по его протекции, а из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на это, чиновник ввел в заблуждение предпринимателя относительно своих возможностей для достижения корыстной цели, уточнили в Следственном комитете.

3 августа сотрудник Роспотребнадзора сообщил бизнесмену, что предпринял все необходимые меры в его интересах. Тот, в свою очередь, передал должностному лицу 30 тысяч рублей.

Распорядиться незаконно добытыми деньгами чиновник не успел: сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержали его с поличным. В ходе допроса фигурант дела полностью признал свою вину, раскаялся и дал признательные показания.

Следователи и полицейские провели обыски на рабочем месте у сотрудника Роспотребнадзора, изъяли документы и предметы, представляющие интересы для разбирательства, допросили свидетелей. Расследование продолжается.