В Севастополе задержали двоих полицейских, отбиравших жильё у пенсионеров

В Севастополе задержали преступную группу, отбиравшую недвижимость у пенсионеров и психически нездоровых людей. Двое из задержанных – действующие сотрудники полиции: старший участковый и сотрудник патрульно-постовой службы. Операция по задержанию «оборотней в погонах» была проведена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по г. Севастополю совместно с региональным подразделением УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, преступная группа действовала с лета 2019 года. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не могут понимать характер совершаемых в отношении них преступлений; остальные подельники «обрабатывали» пожилых граждан, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности.

Жертвами сообщников стали двое мужчин 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком. В ходе спецоперации, подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия. Задержанные подозреваются в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.