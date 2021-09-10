В Севастополе задержали иностранца, который мошенничал с арендой недвижимости

В Севастополе задержан иностранец, который занимался мошенничеством с арендой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Мужчина разместил на нескольких интернет-площадках объявления о сдаче в аренду квартир в нашем городе. Фотографии интерьеров жилья для своих объявлений он находил на иностранных сайтах и выдавал за собственные.

Позвонившим клиентам злоумышленник сообщал, что является владельцем квартир и готов забронировать их после внесения предоплаты в размере 5 тысяч рублей на указанные им банковские счета. После получения денег аферист переставал выходить на связь.

Задержанный признался в двух фактах дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали 29-летний и 40-летний гости Севастополя, но стражи правопорядка предполагают, что от противоправной деятельности афериста пострадали не менее 10 граждан.

По месту проживания фигуранта проведён обыск. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательное значение по делу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.