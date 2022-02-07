В Севастополе задержали мужчину с килограммами наркотиков

Правоохранители в Севастополе задержали 35-летнего местного жителя, у которого обнаружили около двух килограммов синтетических наркотиков, передает пресс-служба управления МВД по региону.

Мужчина хотел сбывать наркотики в Бахчисарайском районе и был задержан Общая стоимость обнаруженных наркотиков, по данным правоохранителей, составляет семь миллионов рублей. По словам специалистов, всего объема синтетических наркотиков хватило бы на три тысячи средних разовых доз.

«Товар» мужчина приобретал в теневом сегменте интернета, фасовал по пакетикам и распространял с помощью тайников-закладок в разных районах города. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, в этот раз скрыться ему не удалось», — уточнили в сообщении.