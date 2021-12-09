В Севастополе задержали находившегося в розыске местного жителя

В Севастополе задержали 25-летнего местного жителя, который находился в оперативном розыске, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

Подрядчик украл деньги на строительство детсада в Джанкое Инцидент произошел накануне вечером в городском супермаркете. По тревоге прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На месте стало известно, что продавец узнала в одном из посетителей злоумышленника, который ранее неоднократно воровал товары магазина, но так и не был задержан.

«При дальнейшем установлении личности, стало известно, что данный гражданин находится в оперативном розыске по подозрению в ранее совершенных преступлениях», — проинформировали в Росгвардии.