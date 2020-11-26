В Севастополе задержали насильника

Фото: пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю

В Севастополе установили личность и задержали злоумышленника, который изнасиловал местную жительницу летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.

Установлены обстоятельства преступления: вечером 26 июля злоумышленник, заметив молодую 33-летнюю женщину в троллейбусе, вышел вместе с ней и начал преследовать в направлении остановки «Матрос Кошка». Когда они дошли до района частного сектора, мужчина напал на свою жертву и изнасиловал её.

«Преступление было совершено в условиях неочевидности, в темное время суток, при отсутствии свидетелей. Следователями следственного отдела по Нахимовскому району и следователями-криминалистами был проведен значительный объем работы, в ходе которой следственным путем с применением экспертных возможностей органов Следственного комитета России была установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления», – уточнили в пресс-службе СК.

Злоумышленника уже задержали полицейские и доставили в подразделение Главного следственного управления. Суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.