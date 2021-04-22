В Севастополе задержан гражданин РФ, шпионивший в пользу Киева

Сотрудники ФСБ арестовали в Севастополе гражданина РФ по делу о шпионаже в пользу Украины. Подозреваемого поместили под стражу до конца июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.В ведомстве уточнили, что суд принял решение об аресте 21 апреля. Пока фигурант находится в статусе подозреваемого.Россиянин вёл сбор секретных данных о Черноморском флоте для военной разведки Украины, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в отношении него возбудили дело о госизмене.В спецслужбе также добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.