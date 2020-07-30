В Севастополе задержан военнослужащий ЧФ, подозреваемый в госизмене

В Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота, подозреваемого в госизмене, передает «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Бывший сотрудник штаба Черноморского флота шпионил в пользу Украины «В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», – отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.