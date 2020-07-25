В Севастополе зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом

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Фото: pixabay.com

В Севастополе зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. Большинство заболевших – местные жители. Источники заражений устанавливают, проводятся эпидрасследования.Всего с начала года в Севастополе СOVID-19 заболели 332 человека.  В стационарах продолжают лечение 64 пациента. C выздоровлением выписан 251 человек, 6 человек умерло.На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением продолжают находиться 139 человек, в городской больнице No 9 – 157. Под наблюдением по месту жительства – 548 человек.В режиме обсерваторов работают пансионаты  «Изумруд» и «Солнышко».

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