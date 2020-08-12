В Севастополе зафиксировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом

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В Севастополе зафиксировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Данные по состоянию на утро 12 августа сообщили в пресс-службе Правительства города.

Новые пациенты – местные жители, двое из них – пенсионеры. В шести случаях –  это контактная группа с ранее заболевшими. По остальным заражениям проводится эпидрасследование.  

Ещё пять человек выписано после выздоровления.  

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 399 человек. В настоящий момент в стационарах находится 53 человека. Выздоровело 323 человека, 11 человек умерло.  

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 154 человека, в городской больнице № 9 – 126, по месту жительства – 449 человек.  

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». 

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