В Севастополе зафиксировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Данные по состоянию на утро 12 августа сообщили в пресс-службе Правительства города.

Новые пациенты – местные жители, двое из них – пенсионеры. В шести случаях – это контактная группа с ранее заболевшими. По остальным заражениям проводится эпидрасследование.

Ещё пять человек выписано после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 399 человек. В настоящий момент в стационарах находится 53 человека. Выздоровело 323 человека, 11 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 154 человека, в городской больнице № 9 – 126, по месту жительства – 449 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».