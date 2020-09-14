В Севастополе зафиксированы 18 новых случаев коронавируса

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В Севастополе по состоянию на утро 14 сентября зафиксированы 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Заболевшие – в возрасте от 10 до 82 лет, в том числе 17 местных жителей и один привозной случай.

Ещё два человека выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 656 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 139 человек. Выздоровели 466 человек, 20 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 212 человек, в городской больнице № 9 –166, по месту жительства – 339 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».