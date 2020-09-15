В Севастополе зафиксированы 19 новых случаев коронавируса

В Севастополе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19 по состоянию на утро 15 сентября, уточнили в пресс-службе Правительства города. По их данным, заболевшие – люди в возрасте от 23 до 82 лет, все – местные жители. Ещё 8 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 675 человек. В настоящий момент в стационарах находится 148 человек. Выздоровели 474 человека, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 209 человек, в городской больнице № 9 –183, по месту жительства – 413 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».