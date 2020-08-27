В Севастополе зафиксированы два новых случая COVID-19

Два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Севастополе, сообщили в пресс-службе Правительства города.

По их данным, диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин. Также ещё четырех человек выписали после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе COVID-19 заболели 473 человека. Сейчас в стационарах находится 60 человек. Выздоровели 378 человек, 18 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 157 человек, в городской больнице № 9 – 119, по месту жительства – 198 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».