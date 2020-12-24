В Севастополе заканчивают работы по восстановлению подачи газа

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Работы по восстановлению подачи газа в Севастополе продолжаются, всё закончить планируют до конца сегодняшнего дня, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на руководителя ПАО «Севастопольгаз» Илью Авласевича.

На официальном сайте предприятия опубликован перечень восстановительных работ: их проводили в многоквартирных домах по улицам Горпищенко, Костромской, Астраханской, Паршина, Черниговской, Брянской, Брестской, Героев Севастополя, Подольцева, Истомина, в частном секторе и в нескольких СТ.

Некоторые горожане столкнулись с проблемой в работе газовых котлов. Илья Авласевич отметил: причины могут быть разными. Он предостерег людей от попыток самостоятельного ремонта оборудования и порекомендовал обратиться к специалистам предприятия или сотрудникам сертифицированных организаций.

«Давление в системе стабильное, стандартное для этого времени года», – подчеркнул глава ПАО «Севастопольгаз».