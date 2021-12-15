В Севастополе закрыли два кладбища

В Севастополе для всех видов захоронений закрыли два кладбища. Решение об этом приняли на заседании Правительства города в понедельник. Речь идёт об общественных кладбищах в селе Ушаковка на подъезде к Балаклаве и во Фруктовом. По словам директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сделать это необходимо, так как оба объекта расположены в границах водоохранных зон.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«Изменение статуса кладбища на «закрыто для всех видов захоронения» в связи с тем, что указанное кладбище расположено в границах водоохранных зон. Общественное кладбище в селе Ушаковка. Изменение статуса кладбища на «закрытое для всех видов захоронения», в связи с тем, что оно частично расположено в границах водоохранных зон».

Кроме того, у второй очереди кладбища «Мекензиевы горы» изменена площадь до 8,9 гектаров. Известно, что в настоящее время на территории Севастополя 67 кладбищ. Их них 24 – действующие, 11 закрыты для новых захоронений, 15 – для всех видов захоронений. Остальные – военные мемориальные кладбища и могильники, расположенные в сельских зонах.