В Севастополе запретят проведение массовых мероприятий минимум до декабря

В Севастополе запретят массовые мероприятия минимум до декабря. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Коронавирус выявлен у 247 человек за сутки в Севастополе Он также добавил, что мероприятия, что были запланированы ранее, необходимо отменить.

«По всем направлениям отраслевым на ближайший период, как минимум до декабря, не планируем никакие мероприятия, даже в ограниченном количестве: никакие форумы, никакие конференции, никакие съезды – ничего. Все переносим на более благоприятный период. И по линии образования, и по линии культуры, и по другим направлениям», – сказал Развожаев.