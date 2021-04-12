В Севастополе запретили охоту и вернули в собственность города все лесные угодья

Все лесные угодья Севастополя вернулись в собственность города. Таковы результаты совместной работы Департамента природных ресурсов и экологии местного Правительства и прокуратуры региона. Об этом глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила в ходе аппаратного совещания в понедельник.

«- Все охотохозяйственные соглашения признаны недействительными.

— Все лесные угодья возвращены в собственность города и считаются городскими лесами, правильно?

— Все возвращены. Да.

— С этого периода в Севастополе охота запрещена, верно?

— Совершенно верно».

Единственным исключением из этого правила являются меры регулирования численности диких животных, уточнила Юлия Гаврилова.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя:

«- Это связано с профилактикой чумы свиней. И приступаем мы к этим работам только по указанию федеральных органов власти. Самостоятельно никакой инициативы мы здесь не осуществляем. Всё происходит с теми расчётами, которые нам доводятся, с определенными нормативами.

— Это выполняется силами лесничества, правильно?

— Это выполняется силами Севприроднадзора и подведомственного учреждения, без привлечения каких-либо третьих лиц».

Губернатор Севастополя поручил обеспечить максимальную прозрачность при применении подобных мер:

«Ещё раз говорю: сегодняшний правовой статус лесов Севастополя – охоты нет и быть не может. Я хочу специально по этому поводу точку поставить, потому что очень много по этому поводу идёт обсуждений. Если какие-то квоты ранее выдавались, какие-то разрешения – всё это надо аннулировать и до всех довести эту информацию».

Поменяться ситуация, по мнению Михаила Развожаева, может лишь после утверждения Генерального плана города и в случае принятия решения провести торги по определённым участкам.

Напомним, трудности с возвращением лесных угодий в собственность Севастополя начались ещё в 2019 году. Тогда общество с ограниченной ответственностью «Орлиновское охотничье хозяйство» проигнорировало решение суда по передаче участков. 3 800 гектаров земли под руководством губернатора Дмитрия Овсянникова были сданы в аренду на 20 лет за копейки – около 150 рублей в год. Спустя несколько лет судебных тяжб решение о возврате леса городу неоднократно утверждали и отменяли. В итоге Генеральная прокуратура России добилась в суде отмены контрактов.