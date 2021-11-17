В Севастополе зарегистрировали 344 новых случая заболевания COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе постепенно идёт на спад. По состоянию на утро 17 ноября местные врачи зарегистрировали 344 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства.

Семеро пациентов в возрасте от 68 до 86 лет умерли. Смогли побороть инфекцию 435 севастопольцев.

По информации Роспотребнадзора, всего в нашем городе коронавирусом заболели 45 005 человек. Из них выздоровели 37 496 пациентов, 1 547 скончались. Привились от COVID-19 218 665 жителей Севастополя. Второй этап вакцинации прошли 182 719 человек.

Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».