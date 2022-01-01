В Севастополе зарегистрировали 49 новых случаев заболевания COVID-19

По состоянию на утро 30 декабря в Севастополе коронавирус выявили ещё у 49 граждан. Умерли 3 человека в возрасте от 38 до 84 лет. Выписались после выздоровления 224 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего в нашем городе коронавирусом заболели 52 651 человек. Из них выздоровели 49 988 пациентов, 1 838 скончались.

Привились от коронавируса 274 147 жителей Севастополя. Второй этап вакцинации прошли 260 504 человек.

Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».