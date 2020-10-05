В Севастополе зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19

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В Севастополе за минувшие сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 31 года до 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Всего с начала пандемии в городе выявляли 1135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 711 человек, в том числе 19 за последние сутки. Также от COVID-19 c начала года умерли 29 человек.

На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением находятся 265 человек, в горбольнице № 9 – 232.

Под наблюдением по месту жительства – 421 человек. Пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» продолжают работать в режиме обсерваторов.