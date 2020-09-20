В Севастополе зарегистрированы 24 новых случая коронавируса

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В Севастополе по состоянию на утро 18 сентября зарегистрированы 24 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. По данным властей, заболевшие – люди в возрасте от 7 до 88 лет, среди них 21 местный житель и три привозных случая. 

Ещё шесть человек выписаны после выздоровления. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 737 человек. 

В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 человек умер. 

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 –183.  Под наблюдением по месту жительства – 456 человек. 

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

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