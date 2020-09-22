В Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев коронавируса

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В Севастополе по состоянию на утро 22 сентября зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 19 лет до 81 года, из них 25 местных жителей и два привозных случая. После выздоровления выписаны 12 человек. Зарегистрирована смерть 56-летнего мужчины. Течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией, дыхательной недостаточностью, отёком лёгких. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 845 человек. Выздоровели 556 человек, 23 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 205 человек, в городской больнице № 9 – 202, по месту жительства – 455 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».