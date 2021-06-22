В Севастополе злоумышленник изнасиловал женщину в собственном доме

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В Севастополе проходит расследование дела об изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Преступление произошло ночью 17 июня. На территории одного из садовых обществ злоумышленник увидел в окне дома молодую женщину. Чтобы скрыть внешность, мужчина надел медицинскую маску и строительные перчатки. Он проник в дом, избил потерпевшую и изнасиловал её.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Вместе с полицией Следкому удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемого – неоднократно судимого 47-летнего жителя Севастополя, в феврале 2021 года он освободился из мест лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.