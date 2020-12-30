В Севастополи школьные каникулы продлили на неделю

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В Севастопольских школах на неделю продлили каникулы. Такое решение приняли на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 в среду, 30 декабря.«Предлагается продлить школьные каникулы еще на неделю в качестве меры противодействия распространению коронавируса на территории города. Это позволит не вводить искусственных перерывов в дальнейшем, и провести вакцинацию учителей – крупные партии вакцины начнут поступать в Севастополь с 4 января», – отметил губернатор Михаил Развожаев.За счет продления каникул до 18 января возможно будут сокращены весенние и летние каникулы.Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам подготовить план вакцинации севастопольских педагогов. Как сообщалось ранее, в январе-феврале Севастополь получит порядка 17 тыс. вакцин от COVID-19. В больницах №1, 4, 9 будет открыто 10 пунктов вакцинации. Департамент здравоохранения разработал план вакцинации населения.