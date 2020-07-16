В Севастопольских роддомах сняли запрет на партнёрские роды

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В Севастопольских роддомах вновь разрешили проводить партнёрские роды. О принятии соответствующего решения сообщила главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города по акушерству и гинекологии Елена Леванович. Она напомнила – изначально ограничение было введено весной 2020-го из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ЕЛЕНА ЛЕВАНОВИЧ, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Партнёрские роды все прекрасно знают. Это роды, при которых присутствует близкий человек, родственник роженицы. Который её поддерживает и ей помогает. Но с соблюдением определенных санитарных требований должно быть обязательное обследование флюорограммы, а также тест обследования на COVID-19».

Елена Леванович уточнила, что само обследование необходимо провести накануне родов – его результаты не должны быть «старше» 7 дней.