Фото из архива

В севастопольских садах, школах и колледжах проверили соблюдение мер антитеррора. В понедельник на аппаратном совещании об итогах проверки губернатору Севастополя доложил его заместитель Игорь Михеев. Всего в городе 198 образовательных учреждений, из них специалисты обследовали 195.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Три объекта – это наши две новые школы + детский сад, категоризация пройдёт этим летом по всем текущим требованиям. Все объекты оборудованы кнопкой тревожной сигнализации на 100%. Все, за исключением двух (одного сада и одной школы) оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией».

Игорь Михеев уточнил, что все образовательные учреждения охраняются и оснащены системой видеонаблюдения. В свою очередь заместитель губернатора Мария Литовко добавила, что до конца года все видеокамеры, установленные в образовательных учреждениях, будут включены в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Это позволит сотрудникам МВД контролировать безопасность детей. Чиновникам также предстоит разработать предложения по совершенствованию антитеррористических мер в учебных заведениях города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Со своей стороны если какие-то нужны финансовые дополнительные меры или организационные. Подготовьте протоколы и перечни моих поручений по итогам этих проверок, чтобы мы учли эти вопросы. Если в школах у нас есть заместители директора по безопасности, то с точки зрения должностных обязанностей, это их ответственность контролировать, как выполняются все необходимые мероприятия».