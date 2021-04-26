В севастопольских вузах появились выездные пункты вакцинации от COVID-19

В Севастополе появились выездные пункты вакцинации от COVID-19 для студентов, передает chttp://c-inform.info, ссылаясь на вице-губернатора города Александра Кулагина.

В ТЦ Симферополя откроются пункты вакцинации от COVID-19 «Мы подключаем сейчас высшие учебные заведения – университеты, филиал МГУ. Сегодня, завтра, послезавтра также будем у них организовывать выездные пункты вакцинации», – уточнил он.

На данный момент число вакцинированных в городе превысило 45 тысяч человек. В запасе имеется около 20 тысяч доз вакцины.