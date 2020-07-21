В Севастопольской бухте начали формировать парадный строй кораблей ЧФ

Фото: Владимир Пасякин/РГ

В Севастопольской бухте началось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота ко Дню Военно-морского флота России, который 26 июля вместе с моряками ЧФ отметят многочисленные гости города и судоремонтники ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Министерства обороны РФ.

В первой парадной линии жители и гости города-героя увидят восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна". Военно-морской парад и военно-спортивный праздник обещает быть красочным и интересным.

— Десятки тысяч зрителей в буквальном смысле облепят берега Севастопольской бухты, чтобы в праздничный день увидеть отлакированный фасад черноморских кораблей и судов, — говорит помощник директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" по связям с общественностью и СМИ капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. — И это понятно, ведь подготовка подобного рода масштабных мероприятий всегда проходит "за кулисами".

26 июля командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдет парадный строй кораблей и поздравит личный состав с Днем ВМФ России. В праздничный день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей в парадной линии подсветят иллюминацией.

Труд черноморских судоремонтников для публики обычно незаметен. Как подчеркивает главный инженер завода Игорь Полищук, со второй половины июля технической готовности кораблей "парадной линии" и участвующих в военно-спортивном празднике уделялось особое внимание. Специалисты завершили работу на флагмане флота ГРКР "Москва" и других судах, которые уже заняли свои места в парадном строю согласно диспозиции. Заводчане также трудятся на морских тральщиках "Железняков" и "Ковровец", больших десантных кораблях "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", ракетных катерах "Набережные Челны" и "Ивановец", РКВП "Самум", ПЖС-123, нескольких катерах различного назначения.

Как отметил заместитель директора завода по производству Павел Флоря, продолжается и доковый ремонт СКР "Сметливый", который в скором времени станет кораблем-музеем, и морского буксира МБ-31. Завершаются работы в плавмастерской ПМ-138, которая готовится к боевой службе. Растет нагрузка на плавдок ПД-30, который недавно возобновил прием кораблей и судов флота.

Тем временем

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города-герои и города воинской славы России туристы отправятся на День ВМФ. 26 июля в морских портах страны пройдут парады военных кораблей и состоится праздничный салют. Пятерку городов России, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь, Феодосия, Анапа, Санкт-Петербург и Керчь. По данным сервиса, туристы бронируют поездки на День ВМФ от 1,6 до 3,9 ночи и потратят на проживание от 2,5 до 3 тысяч рублей в сутки. Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами с 24 по 31 июля 2020 года.