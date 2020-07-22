В севастопольской Горбольнице №1 появилось новое офтальмологическое оборудование

В распоряжении севастопольских врачей появилось новое современное оборудование. Заведующий отделением офтальмологии Городской больницы №1 имени Пирогова рассказал об аппаратах, которые позволят специалистам расширить спектр услуг для пациентов – проводить сверхточные сложные операции, ранее недоступные. С какими недугами теперь можно будет бороться в нашем регионе, не отправляясь на лечение в другие города – в следующем материале.

На протяжении многих лет сотни севастопольских пациентов с глазными заболеваниями направлялись на лечение в другие регионы. В Севастополе попросту не было необходимого оборудования, которое позволяло бы выполнять сверхточные сложные операции. И вот, наконец, современная техника появилась и в нашем городе – в офтальмологическом отделении Городской больницы №1. Новый аппарат позволяет бороться с различными патологиями сетчатки и стекловидного тела, такими как отслойка или кровоизлияние. Кроме того, он позволил увеличить объёмы особенно востребованной операции по замене хрусталика в случае катаракты. Оборудование уже начали активно использовать в работе, получены первые результаты.

МИХАИЛ ЕГОРОВ, заведующий отделением офтальмологии Городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова: «На хорошем современном оборудовании всегда приятно работать. Это позволяет получать совершенно другие результаты – приятно и нам, и пациентам».

Михаил Егоров, заведующий офтальмологическим отделением Городской больницы №1 рассказывает, что аппарат очень универсальный – позволяет оперировать как на переднем, так и на заднем отрезке глазного яблока.

«Можно выбрать различные режимы в зависимости от операции и предпочтений хирурга. Настройки можно менять. Аппарат оснащён встроенным эндолазером. Используются одноразовые лазерные зонды, что позволяет лазерную коагуляцию сетчатки – лазерное вмешательство – прямо в ходе операции».

Большинство врачей больницы обучены работе на новом оборудовании и активно его используют. Однако Михаил Егоров признаётся, в целом нехватка кадров ощущается во всей системе здравоохранения, и в том числе, в области офтальмологии. Постоянно ведётся поиск новых сотрудников.

МИХАИЛ ЕГОРОВ, заведующий отделением офтальмологии Городской больницы №1: «Молодые кадры всё равно приходят. В течение этого года, если я не ошибаюсь, в различные городские поликлиники пришло 4 врача – это только для оказания помощи взрослому населению. Всё равно этого количества не хватает. Но мы работаем над этим вопросом. Есть целевые направления – мы работаем с Крымским федеральным университетом. Они готовят нам специалистов, но это занимает не один год».

Медиков с соответствующим профильным образованием приглашают на работу в севастопольские больницы и поликлиники. Узнать о вакантных рабочих местах можно в отделе кадров городского Департамента здравоохранения.

София Драговоз, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»