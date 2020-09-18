В севастопольской горбольнице №1 заработал call-центр

Единый номер регистратуры для всех поликлинических подразделений и женских консультаций городской больницы № 1 заработал с 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Позвонив по номеру +7 (8692) 41-71-77, можно записаться в поликлинику, вызвать на дом врача, оставить заявку на выписку льготных лекарств или задать вопросы о работе медицинских организаций.

Новый call-центр работает по будням с 7:30 до 20:99 и в субботу с 8:00 до 14:00.

Кроме того, в нашем городе действует Единый контакт-центр здравоохранения – 8 (800) 5-800-800 (с мобильных) или 0 (800) 5-800-800 (со стационарных телефонов).

Операторы контакт-центра работают без выходных с 8:00 до 17:00, они помогают с записью на приём врачу и решением многих вопросов, касающихся оказания медицинской помощи.