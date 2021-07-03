В Севастопольском филиале РЭУ им. Плеханова открылась научно-художественная выставка

В информационно-образовательном центре Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Георгия Плеханова открылась научно-художественная выставка «По маршруту мастера». Она приурочена к ряду событий, связанных с 85-летием Пакта Рериха и 95-летием со дня рождения Людмилы Васильевны Шапошниковой – писательницы, востоковеда, исследователя творчества Николая Рериха.

ЛЮДМИЛА НИКИШЕНКО, заместитель председателя Севастопольского рериховского культурно-просветительского товарищества: «Мы сегодня познакомимся с её замечательными работами. Выставка называется научно-художественной не только потому, что она именно художественная, а ещё и научная, так как Людмила Васильевна говорила, что тот маршрут, которым она прошла, является музеем под открытым небом».

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия вслед за Николаем Рерихом Людмила Шапошникова прошла маршрутом грандиозной Центрально-азиатской экспедиции, пролегавшей через Алтай, Тибет, Гималаи, Индию, и другие территории. Уникальные фотоработы, созданные исследовательницей во время путешествия, легли в основу открывшейся экспозиции.

ИГОРЬ ШЕВЧУК, директор Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Людмила Васильевна не просто сделала эти замечательные фотографии в конце восьмидесятых годов, создав такой альбом. Она ещё написала трилогию, посвящённую Рериху. Как раз её вторая книга и называется «По маршруту мастера», где она описывает свои впечатления, народы, которые ей встречались, описывает исторические объекты».

Как подчёркивают организаторы, выставка представляет особый интерес для школьников и студентов, в особенности для тех из них, кто собирается связать будущую профессиональную деятельность с разработкой новых туристических маршрутов.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Проведение различных выставок и презентаций стало уже доброй традицией Севастопольского филиала «Плехановки». А реализация образовательных проектов стало хорошей визитной карточкой, которая показывает высокий уровень работы со студентами и открытие просторов для них в инновации и творчестве».

Выставка «По маршруту мастера» будет работать в информационно-образовательном центре Севастопольского филиала Российского экономического университета до конца лета. Вход свободный.