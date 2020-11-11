В севастопольском госпитале Минобороны от COVID-19 лечат гражданских

В многофункциональном медицинском центре Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны в Севастополе от коронавируса лечат не только военнослужащих, но и гражданских. Количество последних сейчас составляет более 40%, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Медицинский центр открыли на базе филиала госпиталя полгода назад.

ДМИТРИЙ МЕЛЕХОВ, врио начальника инфекционного отделения №4 многофункционального медицинского центра: «Принимаем людей по системе ОМС, то есть, людей из города».

ЕЛЕНА ЯЦЮК, старшая медсестра инфекционного отделения №3 многофункционального медицинского центра: «Как в обычной больнице, в общем-то. Только единственное – они из палаты никуда не выходят, закрыты под замком и находятся постоянно в палате».

В штате медцентра 25 врачей, 47 медицинских сестёр и 45 санитаров. Весь персонал прошёл дополнительную подготовку.

ДМИТРИЙ МЕЛЕХОВ, капитан медицинской службы, врио начальника инфекционного отделения №4: «Большая часть врачебного персонала данного Центра прошла переподготовку под лечение коронавирусной инфекции на базе военно-медицинской академии, где нас к этому готовили. И я считаю, что подготовили достаточно хорошо. Спустя полгода наш персонал привык к повседневной работе, это воспринимается как часть наших функциональных обязанностей».

Площадь двухэтажного медицинского центра составляет шесть тысяч квадратных метров. Учреждение оборудовано 60 койками и полностью обеспечено необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких, компьютерным томографом, рентгеном, аппаратами УЗИ и запасом лекарственных препаратов.