В Севастопольском государственном университете впервые принимают онлайн-экзамены

В Севастопольском государственном университете начались дистанционные вступительные экзамены. Об этом сообщает пресс-служба высшего учебного заведения. Экзамены в онлайн-формате принимают в СевГУ впервые. В этом году поступить дистанционно через «Skype» могут иностранные граждане, абитуриенты, уже имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, и люди с инвалидностью.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, ответственный секретарь приемной комиссии Севастопольского государственного университета: «Перед началом испытания поступающий предъявляет паспорт или иной документ, предоставленный в приемную комиссию для удостоверения личности. Также поступающий должен показать помещение, чтобы комиссия удостоверилась, что абитуриент находится в комнате один. Во время экзамена веб-камера должна охватывать и стол, и самого учащегося».

Для поступающих разработано четкое расписание с указанием даты и времени онлайн-экзамена. Перед его началом абитуриенту необходимо ознакомиться с регламентом проведения испытания. Всего с 12-го по 18-е августа вступительные экзамены в СевГУ в дистанционном режиме планируют сдать 617 человек.