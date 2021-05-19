В Севастопольском лесничестве прокомментировали возможность появления VIP-пляжа на Инжире

Фото: vk.com/mis_aya_ingir

Севастопольское лесничество опровергло информацию о якобы возможной передаче части пляжа в районе урочища Инжира частникам. Директор ГКУ «Севастопольское лесничество» Максим Мезенцев прокомментировал объявление о продаже большого участка земли в Балаклаве для строительства гостиничного комплекса, пишет новостной портал ForPost.

Напомним, недавно на «Авито» появилось объявление, в котором в качестве приятного дополнения к 52 соткам земли рядом с набережной Балаклавы значилось следующее:

«Есть договорённость с Севастопольским лесничеством на организацию своего vip пляжа в районе урочища Инжир».

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«Договорённости о передаче участка частным лицам и организациям нет. Форма осуществления деятельности, указанная в объявлении, на лесных участках невозможна. Урочище Аязьма, оно же Инжир, расположено на лесных участках. Это часть особо охраняемой природной территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Мыс Айя», — подчеркнул Мезенцев.

По словам директора ГКУ, это урочище – общедоступное место отдыха и открыто для посещений. Также он добавил, что лесничество в принципе не имеет права распоряжаться землёй, а статус заказника не позволяет ни строить, ни выделять землю под строительство или же коллективное садоводство и огородничество.