В севастопольском МФЦ появилась платформа обратной связи для обращений жителей. Услуга начала работу с 1 июля. И за три недели ею воспользовались более 125 заявителей. Специалисты многофункционального центра показали, как можно пользоваться платформой, и рассказали, для каких обращений она создана.

Рассказать о необходимости установить детскую площадку, заявить о необходимости ремонта поломанной скамейки или сообщить о недостатке вакцины, к примеру, севастопольцы теперь могут через многофункциональный центр. В городских отделениях МФЦ заработала специальная платформа обратной связи.

МАРИЯ ГОТОВЩИК, заместитель начальника отдела приёма и выдачи документов МФЦ в Севастополе: «Платформа позволяет любому гражданину Российской Федерации, юридическим лицам оставить обращение по любому интересующему вопросу, который будут рассматривать органы исполнительной власти и их подведомственные организации. Вот такая вот платформа, где мы заполняем суть проблемы или пишем своё предложение. Добавляем дополнительную информацию, выбираем категорию (она может быть любая в зависимости от жалобы) и отправляем обращение».

Воспользоваться платформой можно через портал Госуслуги, при наличии учётной записи, говорят специалисты. Если же у заявителя таковой нет, то в центре «Мои документы» помогут составить обращение, отправят его, и позвонят, когда будет получен ответ.

МАРИЯ ГОТОВЩИК, заместитель начальника отдела приёма и выдачи документов МФЦ в Севастополе: «Если это обращение подаётся через сотрудников МФЦ и у заявителя не имеется электронной почты (это в основном пожилые люди, у которых нет возможности выхода в интернет), тогда мы прозваниваем заявителю по номеру телефона. И в случае, если он удовлетворён данным ответом на своё обращение, тогда просто в телефонном режиме передаём».

Ежедневно специалисты центра «Мои документы» принимают сотни обращений граждан по разным направлениям. Ответственный персонал прилагает максимальные усилия для оперативного обслуживания граждан. 27 июля по всей стране отмечается профессиональный праздник – День работника МФЦ. Руководитель севастопольского центра поздравила подчинённых и в торжественной атмосфере вручила благодарственные письма.

МАРИНА ГАРАЩУК, директор Многофункционального центра в Севастополе: «Сегодня благодарственные письма получили сотрудники, которые стоят на первой линии приёма заявителей, сотрудники в окнах, которые непосредственно ведут приём заявителей, отвечают на многочисленные вопросы. Мы, благодаря их усердию, их опыту можем оказывать в Севастополе порядка 200 государственных услуг».

На сегодняшний день в Севастополе работает 122 окна предоставления государственных услуг, 14 городских офисов, 342 сотрудника. Подсчитано, что за всё время работы специалисты оказали 177 тысяч 361 услугу.

Дарья Юхновская, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»